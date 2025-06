Roberto Benigni torna a La7 ospite di Propaganda Live per l'ultima puntata

Prepariamoci a un finale di stagione indimenticabile: Roberto Benigni torna a La7, ospite di Propaganda Live, per condividere riflessioni e emozioni con il pubblico. Con lui, una squadra d’eccezione composta da Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic promette una puntata ricca di spunti, musica e approfondimenti. Non perdere l’appuntamento con questa serata unica, dove il talento e la passione si uniscono per chiudere in grande stile!

Roberto Benigni sarà ospite dell'ultima puntata stagionale del programma condotto da Diego Bianchi. Oltre a lui, in studio anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roberto - benigni - ospite - ultima

Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa - Roberto Benigni e Michele Ballerin, insieme a Stefano Andreoli, presentano "Il sogno. L'Europa si è desta!", un viaggio entusiasmante nell'idea di Europa come visione condivisa.

Stasera arriva l'ultima puntata di stagione di #propagandalive: in studio con noi ci sarà per la prima volta Roberto Benigni. Ci vediamo alle 21.15 su La7 Vai su Facebook

roberto benigni stasera ospite a propaganda live. la notizia crea curiosità , è d'impatto per via del contesto. ma la sua presenza ha smesso di essere un evento da tempo. benigni in tv è ormai ordinarietà , soprattutto per quel che dirà . non ti aspetti più che sparig Vai su X

Roberto Benigni ospite speciale nell’ultima puntata di Propaganda Live; Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7; Roberto Benigni torna a La7, ospite di Propaganda Live per l’ultima puntata.

Roberto Benigni torna a La7, ospite di Propaganda Live per l’ultima puntata - Roberto Benigni sarà ospite dell’ultima puntata stagionale del programma condotto da Diego Bianchi. Scrive fanpage.it

Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7 - Con lui nell'ultima puntata di stagione in onda questa sera anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic. Come scrive msn.com

Propaganda Live, stasera l'ultima puntata: ospiti Roberto Benigni e Roberto Saviano - Sarà Roberto Benigni l’ospite speciale nell’ultimo appuntamento stagionale di Propaganda Live, il talk show di approfondimento e satira condotto da Diego Bianchi in onda venerdì 13 giugno in prime ... Secondo today.it