Roberto Benigni su Propaganda Live | critiche alle guerre e all' Unione Europea

"Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!". È la riflessione di Roberto Benigni ospite di Propaganda Live su La7 sulle guerre in corso nel mondo, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, alla situazione in Palestina e Gaza e alle tragedie nel Mar Mediterraneo. Benigni sottolinea la mancanza di una " Unione Europea vera" che, secondo lui, avrebbe potuto contribuire a prevenire tali eventi. Richiama inoltre le parole di Joe Biden, che dopo gli attacchi del 7 ottobre avrebbe invitato il governo israeliano a non rispondere "all'orrore con altro orrore", un appello che, secondo Benigni, non è stato ascoltato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net