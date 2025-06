Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live | chi sono tutti gli ospiti dell' ultima puntata stasera su La7

Stasera su La7, Propaganda Live saluta la sua stagione con un finale da ricordare: ospiti di spicco come Roberto Benigni, Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic. Un evento imperdibile che promette risate, riflessioni e emozioni forti, culminando con l'intervento speciale del premio Oscar Benigni. Non perdere questa serata unica, un vero e proprio trionfo di spettacolo e cultura. La chiusura perfetta di una stagione intensa e coinvolgente.

Roberto Benigni conclude la stagione del programma di Diego Bianchi. Con lui nell'ultima puntata di stagione in onda questa sera anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic. Un finale che sa di evento. Questa sera, venerd√¨ 13 giugno, Propaganda Live chiude la stagione con un ospite che da solo basta a catalizzare l'attenzione: Roberto Benigni. L'attore e regista premio Oscar sar√† in studio da Diego Bianchi su La7 per una conversazione che promette scintille: si inizier√† dal suo nuovo libro, Il Sogno, per poi passare all'attualit√† politica, con la solita miscela esplosiva di ironia, impegno e leggerezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7

In questa notizia si parla di: roberto - benigni - chiude - propaganda

Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa - Roberto Benigni e Michele Ballerin, insieme a Stefano Andreoli, presentano "Il sogno. L'Europa si è desta!", un viaggio entusiasmante nell'idea di Europa come visione condivisa.

roberto benigni stasera ospite a propaganda live. la notizia crea curiosit√†, √® d'impatto per via del contesto. ma la sua presenza ha smesso di essere un evento da tempo. benigni in tv √® ormai ordinariet√†, soprattutto per quel che dir√†. non ti aspetti pi√Ļ che sparig Vai su X

Un attacco al nazionalismo quello di #RobertoBenigni, ospite per la prima volta di #CinqueMinuti da #BrunoVespa Vai su Facebook

Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7; Finale in bellezza per Propaganda Live: stasera il super ospite √® Roberto Benigni; Benigni, Saviano e Bregovic per il finale di stagione di ¬ęPropaganda Live¬Ľ su La7.

Roberto Benigni chiude col botto Propaganda Live: chi sono tutti gli ospiti dell'ultima puntata stasera su La7 - Con lui nell'ultima puntata di stagione in onda questa sera anche Roberto Saviano, Francesca Mannocchi e Goran Bregovic. Segnala msn.com

Roberto Benigni chiude la stagione di Propaganda Live: un evento imperdibile su La7 - Questa sera, a Roma, Roberto Benigni chiude la stagione di Propaganda Live su La7 con un dialogo su "Il Sogno" e attualità politica, affiancato da Roberto Saviano e Francesca Mannocchi. ecodelcinema.com scrive

Benigni, Saviano e Bregovic per finale di stagione di «Propaganda Live» su La7 - Chiude oggi (venerdì 13) il talk show di approfondimento e satira condotto da Diego Bianchi in prime time su La7 ... Riporta corriere.it