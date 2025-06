Robert Pattinson il miglior ruolo in carriera? Nel nuovo The Drama in coppia con Zendaya

Si preannunciando come uno dei campioni dell'anno, "The Drama" promette di rivoluzionare il panorama cinematografico, unendo il talento irresistibile di Pattinson e Zendaya in una storia intensa e coinvolgente. Diretto da Kristoffer Borgli, autore di "Dream Scenario", questa pellicola si preannuncia imperdibile per gli amanti del cinema d'autore e delle grandi emozioni. Il futuro del grande schermo è scritto: preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile.

La pellicola, che vede Pattinson e Zendaya nei panni di una coppia in procinto di sposarsi, è diretto da Kristoffer Borgli, autore di Dream Scenario Dopo il discreto successo ottenuto con Dream Scenario interpretato da Nicolas Cage, Kristoffer Borgli sta ultimando la sua nuova collaborazione con A24, aggiungendo altri due grandi attori al mix, per il suo nuovo film, The Drama. Il film è interpretato da Zendaya e Robert Pattinson e sta già suscitando un grande clamore, secondo quanto riferito da più fonti presenti a una proiezione ultra-privata e riservata tenutasi ieri sera negli Stati Uniti. Le voci interpellate parlano di un grande salto di qualità per Borgli, che avrebbe realizzato il suo lavoro più audace e provocatorio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Pattinson, il miglior ruolo in carriera? Nel nuovo The Drama in coppia con Zendaya

