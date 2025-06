Robert Eggers sta scrivendo il suo nuovo film | A Christmas Carol con Willem Defoe

Robert Eggers, celebre per i suoi horror atmosferici come "The Witch" e "The Northman", sta ora scrivendo un nuovo adattamento di "A Christmas Carol" con Willem Dafoe. Un progetto che promette di rivisitare il classico di Charles Dickens con la sua firma distintiva di suspense e poesia oscura. Tra tradizione e innovazione, questa versione si preannuncia come un'interpretazione imperdibile del celebre racconto natalizio.

Ci sono stati molti adattamenti cinematografici del racconto di Charles Dickens A Christmas Carol. A partire dall’era del muto, si è spaziato da quelli fedeli (Lo schiavo dell’oro del 1951, con Alastair Sim nel ruolo del protagonista) a quelli più estrosi (Festa in casa Muppet del 1992), passando per i musical o le versioni animate e adattamenti per la TV. Il regista Robert Eggers, autore di film come l’horror The Witch e il film horror gotico sui vampiri Nosferatu, starebbe sviluppando quella che sarà sicuramente una versione terrificante del Canto di Natale. Secondo Deadline, Eggers sta scrivendo e dirigerà una rivisitazione del classico di Dickens per la Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Robert Eggers sta scrivendo il suo nuovo film: A Christmas Carol con Willem Defoe

In questa notizia si parla di: film - robert - eggers - christmas

“Inaccettabile tassare i film e la creatività , l’arte è una minaccia per autocrati e fascisti”: Robert De Niro attacca Trump al Festival di Cannes 2025 - Robert De Niro, durante l'apertura del Festival di Cannes 2025, usa la sua voce potente contro Trump, denunciando l'inaccettabilità di tassare la creatività .

Un grande autore dell'horror per una novella natalizia. Robert Eggers dirigerà la propria versione di "A Christmas Carol", tra i racconti più celebri di Charles Dickens, più volte adattato a livello cinematografico Un cambio di rotta o un'interpretazione estrema Vai su Facebook

Il Canto di Robert Eggers. Stando a varie fonti, pare che il regista stia sviluppando per Warner un nuovo adattamento di A CHRISTMAS CAROL, "Il Canto di Natale" di Charles Dickens. L'idea è che Eggers stia cucendo il ruolo di Ebenezer Scrooge su misura p Vai su X

Robert Eggers dirigerà un nuovo film su Canto di Natale, e vuole Willem Dafoe come Scrooge; Robert Eggers, il regista di Nosferatu dirigerà … un film di Natale! E non uno qualsiasi; Clamoroso! Robert Eggers dirigerà A Christmas Carol, Willem Dafoe sarà Scrooge.

A Christmas Carol: il nuovo film di Robert Eggers hynerd.it scrive: Robert Eggers dirigerà il nuovo film A Christmas Carol con Willem Dafoe, dopo aver collaborato insieme al recente Nosferatu candidato agli Oscar ...