Rob lowe desidera tornare come owen strand in 9-1-1 | nashville dopo la cancellazione di lone star

Il ritorno di Rob Lowe come Owen Strand in "9-1-1: Nashville" potrebbe rappresentare un colpo di scena incredibile per i fan della serie. Dopo la cancellazione di "Lone Star", l’attore ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno nello spin-off dedicato ai soccorritori. La notizia ha acceso speranze e curiosità , alimentando le aspettative di vedere nuovamente il volto noto sul piccolo schermo. Ma quali sono le reali possibilità ? Scopriamolo insieme.

possibilità di ritorno per rob lowe in 9-1-1: Nashville. La serie televisiva 9-1-1: Nashville, spin-off della popolare franchise dedicata ai soccorritori, sta suscitando grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. Recentemente, si è diffusa la notizia che Rob Lowe, attore noto per il ruolo di Owen Strand, ha espresso il desiderio di riprendere parte alla produzione. Questo articolo analizza le dichiarazioni dell'attore e le possibili implicazioni del suo ritorno nel contesto della serie. le dichiarazioni di rob lowe sul possibile ritorno in series. In un'intervista rilasciata a TV Line, Rob Lowe ha manifestato il suo entusiasmo riguardo a una eventuale partecipazione a 9-1-1: Nashville.

il padre di aria montgomery fratello di owen strand che ha diretto confessions cosa potrebbe andare storto qui Vai su X

