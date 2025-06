Rivoluzione Cpc alla Sacca il programma dei sette interventi pubblici nel quartiere

Scopri come la rivoluzione CPC trasforma il quartiere Sacca, con sette interventi pubblici pensati per migliorare qualità di vita e ambiente. Dal giardino scolastico della scuola Anna Frank alla creazione di aree giochi inclusive, passando per alberature e riqualificazioni strategiche come quella di via del Tirassegno. Questi progetti rappresentano un passo importante verso un quartiere più vivibile e sostenibile, con un impegno concreto per il benessere di tutti i cittadini.

Un intervento sul giardino scolastico della scuola Anna Frank a mitigazione del clima acustico, la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva e di alberature nelle aree verdi del rione Sant'Anna e la riqualificazione di via del Tirassegno. Ma anche la ristrutturazione dell'immobile a.

