Rivoluzione a San Rocco Sedici milioni alle scuole | così rinasce un quartiere

A San Rocco, la rivoluzione è alle porte: con 16 milioni di euro destinati alle scuole, il quartiere si prepara a una rinascita senza precedenti. I segnali di lavori in corso e i nastri arancioni annunciano l’avvio del progetto Sus (Sviluppo urbano sostenibile), un’ambiziosa iniziativa di rigenerazione che trasformerà il volto di questa comunità entro il 2027. Il primo cantiere, avviato pochi giorni fa, segna il via a una nuova era di crescita e speranza per tutti i suoi abitanti.

I nastri arancioni e i segnali di lavori in corso testimoniano che il tanto atteso rinnovamento è iniziato. A San Rocco sono partiti i cantieri del progetto Sus (Sviluppo urbano sostenibile), un intervento di rigenerazione urbana e sociale senza precedenti, che promette di trasformare radicalmente il volto del quartiere entro il 2027. Il primo cantiere, aperto due giorni fa, riguarda l'edificio che ospita il nido Archè e la scuola dell'infanzia Nazario Sauro, all'incrocio tra via Omero e via Nazario Sauro, e ha visto l'inaugurazione alla presenza del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell'assessore all'Urbanistica Marco Lamperti, accolti dai bambini.

