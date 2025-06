Rivoluzione a centrocampo | Anguissa verso l’Arabia spunta Lee Kang-in dal PSG

Il mercato estivo infiamma il Napoli, con una vera e propria rivoluzione a centrocampo in vista. Mentre Anguissa si avvicina all’Arabia, spunta il nome di Lee Kang-in dal PSG, promettendo nuove strategie e energie per la squadra azzurra. La rosa partenopea si prepara a un cambio di passo decisivo: scopriamo cosa riserva il futuro del centrocampo napoletano.

Il Napoli è pronto a rinnovare il centrocampo e si prepara a un possibile . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rivoluzione a centrocampo: Anguissa verso l’Arabia, spunta Lee Kang-in dal PSG

In questa notizia si parla di: centrocampo - rivoluzione - anguissa - arabia

Inter, dopo la finale rivoluzione a centrocampo! Due in partenza – TS - Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, l'Inter si prepara a un'altra rivoluzione sul mercato.

Osimhen, niente Arabia: c'è una squadra italiana pronta ad accontentarlo "Victor ha rifiutato ufficialmente la prima offerta dell’Al-Hilal. Era identica a quella dell’anno scorso." Victor Osimhen dice no, ancora una volta. L’Al-Hilal ha provato a riportare alla carica Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: Anguissa verso l’addio, Frattesi nel mirino per il centrocampo; Rivoluzione a centrocampo per il Napoli, due big pronti a dire addio; Rivoluzione Napoli, più di undici giocatori possono andare via! Ecco come Conte vuole rivedere la squadra.

Rivoluzione a centrocampo: Anguissa verso l’Arabia, spunta Lee Kang-in dal PSG Riporta forzazzurri.net: in dal PSG Il Napoli è pronto a rinnovare il centrocampo e si prepara a un possibile ...