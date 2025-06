River Plate Patanian co-vicepres | Inter importantissima in Europa

Il River Plate, uno dei club più prestigiosi e rinomati in Sud America, si prepara a sfidare l'Inter nel prossimo Mondiale per Club. Con un co-vicepresidente come Patanian che sottolinea l'importanza dell'impegno contro questa squadra di livello internazionale, la partita promette di essere una delle più avvincenti e significative del torneo. Perché questa sfida rappresenta non solo un confronto sportivo, ma anche un'occasione di grande prestigio e adrenalina.

Il co-vicepresidente del River Plate, Patanian, ha parlato dell’Inter che sarà avversaria dei Millonarios a fine giugno al Mondiale per Club. IMPEGNO CONTRO SQUADRA IMPORTANTISSIMA – Nel proprio girone del Mondiale per Club, la Beneamata dovrà affrontare Monterrey, Urawa Red Diamonds e infine il River Plate. Per forza di cose l’ultima partita contro gli argentini sarà quella di più suggestiva e prestigiosa. Il River è uno dei club più importanti e storici al mondo. Matias Patanian, co-vicepresidente del River Plate, ha parlato a Sportitalia.it della partita contro i nerazzurri, in programma per il 26 giugno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - River Plate, Patanian (co-vicepres.): «Inter importantissima in Europa»

