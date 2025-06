Ritual Games offre Paradox Soul in omaggio | Un metroidvania da non perdere?

Se sei un appassionato di giochi indie e avventure pixel art, questa è l’occasione che aspettavi! Ritual Games regala Paradox Soul su Steam, un metroidvania che unisce horror e fantascienza in un mondo oscuro e intrigante. Ma la domanda è: vale davvero la pena aggiungerlo alla tua libreria? Scopriamolo insieme in questa avventura tra incubi tecnologici e misteri da svelare. Non perdere questa opportunità unica, il tempo stringe!

Attenzione, giocatori! Ritual Games sta regalando il suo titolo Paradox Soul su Steam per un periodo limitato. Hai tempo fino al 17 giugno alle 19:00 (ora italiana) per aggiungerlo alla tua libreria e mantenerlo per sempre. Ma ne vale davvero la pena? Scopriamolo insieme. Un viaggio nell’incubo tecnologico. Paradox Soul è un action-adventure 2D in pixel art che mescola elementi horror e fantascienza. Ambientato in un laboratorio abbandonato, il gioco ti mette nei panni di una scienziata alla ricerca di risposte, circondata da macchine impazzite e creature sperimentali. I creatori lo descrivono come un metroidvania, ma la comunità è divisa: c’è chi lo considera più un gioco d’azione lineare con qualche elemento di esplorazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

