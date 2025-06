Ritrovata Rosanna Fiore | fine dell’incubo a Portici la donna sta bene

Dopo giorni di ansia e preoccupazione, la speranza si è trasformata in gioia: Rosanna Fiore è stata ritrovata viva e in buone condizioni a Ercolano. La sua storia, che aveva catturato l’attenzione di tutta la comunità di Portici, si conclude con un lieto fine. Un sospiro di sollievo che dimostra quanto il senso di solidarietà e determinazione possano fare la differenza in momenti di crisi. È davvero una notizia che riaccende la fiducia nel bene comune.

È stata ritrovata viva e in buone condizioni Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa mercoledì 11 giugno da Portici. Dopo oltre due giorni di ricerche frenetiche e momenti di angoscia vissuti dalla famiglia e dall’intera comunità, la donna è stata individuata in via Cegnacolo, nella zona alta di Ercolano. Ritrovata Rosanna Fiore: fine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ritrovata Rosanna Fiore: fine dell’incubo a Portici, la donna sta bene

In questa notizia si parla di: ritrovata - rosanna - fiore - donna

Rosanna Lambertucci si commuove a La Volta Buona, il ricordo della figlia defunta: “L’ho ritrovata anni dopo” - Il 23 maggio, nello studio de La Volta Buona, Rosanna Lambertucci ha condiviso un momento di profonda emozione, ricordando la figlia scomparsa.

Ansia a #Portici per Rosanna Fiore. La donna si è allontanata dalla sua casa nel corso della giornata di ieri, mercoledì 11 giugno, in stato confusionale. Le ricerche sono a tutto campo, in particolar modo nella zona tra Portici ed Ercolano, ma finora non hanno Vai su Facebook

Ritrovata Rosanna Fiore, la donna scomparsa da Portici: era a Ercolano; Le ricerche di Rosanna Fiore si concludono col lieto fine, la donna è stata ritrovata; Ritrovata Rosanna Fiore: fine dell’incubo a Portici, la donna sta bene.

Ritrovata Rosanna Fiore, la donna scomparsa da Portici: era a Ercolano Da msn.com: Dopo giorni di ansia e angoscia, arriva finalmente il lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Portici e ...