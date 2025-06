Ritrovata Rosanna Fiore dopo due giorni di ricerche | come sta

Dopo due giorni di angoscia e incessanti ricerche, la notizia tanto attesa: Rosanna Fiore è stata trovata sana e salva in una zona di campagna a Ercolano. Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano l'hanno individuata nel pomeriggio, rassicurando amici e familiari. La donna, in buone condizioni di salute, ora potrà finalmente ritornare tra le braccia dei suoi cari, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla speranza che non si è mai spenta.

Rosanna Fiore, la 55enne scomparsa da Portici due giorni fa, è stata ritrovata nel pomeriggio in una zona di campagna in via Case Vecchie, a Ercolano. A individuarla sono stati gli agenti della volante del commissariato Portici-Ercolano. La donna è apparsa in buone condizioni di salute. Alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ritrovata Rosanna Fiore dopo due giorni di ricerche: come sta

