Ritrovata Rosanna Fiore a Ercolano l’annuncio a La vita in diretta | ‘Ha riabbracciato i figli’

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Rosanna Fiore, la donna di cui si erano perse le tracce da tre giorni a Portic i, in provincia di Napoli. Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, Rosanna è stata ritrovata a Ercolano, grazie alla segnalazione di un meccanico che l'ha riconosciuta vicino alla propria officina. Il ritrovamento grazie a una segnalazione. Il meccanico, notando la somiglianza con le foto diffuse in questi giorni, ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Poco dopo, una volante della polizia ha raggiunto la donna. Rosanna versava in uno stato confusionale, ma fortunatamente era in buone condizioni fisiche.