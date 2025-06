Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello rapita dalla madre tredici anni fa

Dopo tredici anni di angoscia e mistero, la piccola Chantal Tonello è stata finalmente ritrovata in Ungheria, a Mezotur, a circa 150 chilometri da Budapest. Scomparsa a soli 14 mesi, ora, grazie a un blitz congiunto tra Italia e Ungheria, la sua storia di rapimento si apre a una possibile svolta. La notizia, diffusa dal Tg1, riaccende la speranza di un lieto fine e di un ricongiungimento tanto atteso.

Aveva solo 14 mesi quando sparì. Tredici anni dopo, Chantal Tonello è stata ritrovata a circa 150 chilometri da Budapest, in una piccola località ungherese, Mezotur. Era scomparsa il 30 novembre 2012, portata via dalla madre, Stallai Klaus Is Illdolo, di nazionalità ungherese. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un blitz congiunto tra la polizia italiana e le autorità ungheresi. A darne notizia è stato il Tg1, che ha pubblicato un aggiornamento sui suoi canali social. La donna risulta ora in stato di fermo, dopo essere stata colpita da un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità italiane.

Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa

