Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello | era stata rapita dalla madre tredici anni fa

Una drammatica svolta illumina il caso della piccola Chantal Tonello, scomparsa tredici anni fa e ritrovata in Ungheria. La madre, sospettata di averla rapita, è stata catturata in esecuzione di un mandato internazionale. Il padre, che non ha mai smesso di cercarla, ora spera in una reunion tanto desiderata. La vicenda tiene col fiato sospeso l’intera nazione, mentre si attendono sviluppi cruciali nel lungo percorso di speranza.

