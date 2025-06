Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello | era stata rapita dalla madre nel 2012

Una svolta emozionante nel caso di Chantal Tonello: la piccola, rapita dalla madre nel 2012 a soli 14 mesi, è stata ritrovata in Ungheria. Ora adolescente, la sua sorte sta per cambiare radicalmente. La vicenda ha catturato l’attenzione di molti e rappresenta un importante passo verso la giustizia e il ricongiungimento familiare. Ma cosa accadrà ora? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa sorprendente scoperta.

È stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, la bambina padovana rapita il 30 novembre 2012, quando aveva appena 14 mesi. La notizia è stata diffusa dai canali social del TG1. La giovane, oggi adolescente, è stata rintracciata giovedì a circa 150 chilometri da Budapest. Secondo quanto riportato da fonti diplomatiche, la madre, Klaudia Ildico Sallai, cittadina ungherese, sarebbe stata fermata in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. La vicenda all’epoca aveva suscitato grande attenzione mediatica, soprattutto grazie alla tenacia del padre, Andrea Tonello, che per anni ha portato avanti una lunga battaglia per ritrovare la figlia, partecipando a numerosi programmi televisivi e lanciando appelli pubblici, anche tramite i social. 🔗 Leggi su Open.online

