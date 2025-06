Ritrovata in Ungheria Chantal Tonello | la madre si era allontanata con lei il padre non la vedeva dal 2012

Dopo oltre dodici anni di ricerche appassionate, la storia di Chantal Tonello ha finalmente un lieto fine. La bambina, rapita dalla madre in Italia quando aveva 14 mesi, è stata ritrovata in Ungheria, a Mezotur, a circa 150 chilometri da Budapest. Una vittoria della speranza e della determinazione, che dimostra come nulla sia impossibile quando si lotta per la verità. La sua storia ci ricorda l’importanza di non arrendersi mai.

Chantal Tonello era stata ‚Äėrapita‚Äô dalla madre quando aveva 14 mesi. Dopo oltre dodici anni di ricerche, la piccola Chantal Tonello √® stata finalmente ritrovata. La notizia arriva dal Tg1, che sui propri canali social ha annunciato il ritrovamento avvenuto in Ungheria, a circa 150 chilometri da Budapest. La bambina padovana, che al momento del sequestro aveva solo 14 mesi, si trovava nella localit√† di Mezotur, dove le forze di polizia ungheresi, in collaborazione con la polizia italiana, hanno eseguito un blitz nelle prime ore del mattino. La madre arrestata in attesa di estradizione. Secondo quanto riferito dalle fonti diplomatiche, la madre ungherese di Chantal, Klaudia Ildiko Sallai, √® stata posta in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale ed √® attualmente in attesa di estradizione.

