Ritrovata in Ungheria Chantal la bimba rapita dalla madre nel 2012

Una svolta sorprendente arriva dall'Ungheria, dove la piccola Chantal Tonello, rapita dalla madre nel 2012, è stata ritrovata a 150 km da Budapest. La vicenda, seguita con ansia dal papà Andrea, sembra essere giunta a una conclusione positiva, grazie all'intervento delle autorità internazionali. La madre ungherese, ora in stato di fermo, attende l'estradizione. La speranza di riabbracciare la famiglia torna a splendere, ma le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

AGI - "A 150 km da Budapest, sarebbe stata ritrovata la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia nel 2012". Lo scrive il Tg1 sui social. "Fonti diplomatiche - prosegue il Tg1 - riferiscono che la stessa madre ungherese stallai Klaus Is illdolo sarebbe in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale ed ora è in attesa di estradizione. Il papà Andrea non ha mai smesso di cercare la figlia. L'indagine - sostiene ancora il Tg1 - è stata seguita a lungo dalla polizia italiana, sotto il coordinamento della procura di Padova, e si è conclusa nelle prime ore della mattinata nella localita di Mezotur con un blitz delle forze di polizia ungheresi insieme alla polizia italiana". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ritrovata in Ungheria Chantal, la bimba rapita dalla madre nel 2012

