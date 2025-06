Ritratti femminili | si celebra il pittore Egidio Samorì

Ritratti femminili, un tributo alla bellezza e all'anima, prendono vita attraverso l'eccezionale talento di Egidio Samor 236. La Proloco di Terra del Sole celebra questa genialità con iniziative che rafforzano il legame tra arte e territorio, mantenendo viva la memoria di un pittore che ha amato profondamente queste terre. In concomitanza della mostra "Il ritratto dell’artista", si apre un affascinante dialogo tra passato e presente, invitando tutti a scoprire il suo lascito artistico.

Fra le numerose iniziative culturali ed artistiche che la Proloco di Terra del Sole organizza con passione ed impegno c'è anche quella di rendere memoria ed onore ad un pittore che molto ha amato queste Terre e questi Luoghi. In concomitanza della mostra "Il ritratto dell'artista" in corso ai.

‘Ritratti femminili’: Terra del Sole rende omaggio a Egidio Samorì Come scrive msn.com: "Samorì merita grande rispetto per la sua vita di artista e per l’attaccamento a Terra del Sole – spiega Bandini –.