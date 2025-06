Ristopro Janus Fabriano punta su Luciano Nunzi per tornare ai vertici della Serie B

Palcoscenico della Serie B, grazie a una strategia ambiziosa e alla guida di Luciano Nunzi. Con questa scelta, la Ristopro Janus Fabriano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando sulla competenza e sulla passione per riconquistare i vertici del campionato. La strada verso il riscatto è tracciata: il futuro della squadra è ora nelle mani di chi crede nel potenziale e nella rinascita.

La Ristopro Janus Fabriano ha fatto una scelta importante per il suo futuro: dopo due anni intensi con Andrea Niccolai, la squadra ha deciso di affidarsi a Luciano Nunzi. Un allenatore di grande esperienza che, insieme alla società , sarà in grado di costruire un team di alta qualità e competere con squadre che hanno risorse economiche molto più consistenti. Fabriano ha tutte le carte in regola per tornare a competere ad alti livelli nel campionato nazionale di Serie B. Inoltre, la possibilità di giocare il girone di ritorno al Pala Guerrieri, il proprio palazzetto che è attualmente in fase di ristrutturazione, potrebbe essere un vantaggio importante per la squadra.

