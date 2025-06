Risolto il mistero del cattivo odore Il Comune | La ditta agisca subito

Finalmente si fa chiarezza sul fastidioso odore che da tempo affligge la zona di confine tra Sasso e Casalecchio. Dopo mesi di attese e segnalazioni, il Comune ha emesso un provvedimento severo che obbliga l’impianto di bitume di Pontecchio a adottare misure concrete per contenere i cattivi odori e migliorare la qualità di vita dei residenti. Ora, più che mai, è fondamentale che la ditta agisca subito per rispettare gli impegni e risolvere definitivamente il problema.

Mistero risolto. Con un provvedimento emesso mercoledì scorso dal Comune di Sasso il gestore dell’impianto di produzione di bitume attivo a Pontecchio "dovrà mettere in atto una serie di misure necessarie al contenimento del disturbo odorigeno, alla pulizia dell’impianto e, più in generale, nella loro complessità , alla risoluzione del problema". Tirano un sospiro (ampio) di sollievo i residenti della zona di confine tra Sasso e Casalecchio, in particolare nelle zone residenziali di Borgonuovo, Pontecchio e San Biagio, a ridosso del corso del Reno, che da diversi giorni denunciavano il ritorno intenso di una misteriosa puzza che da anni, in particolare nei mesi estivi, con zaffate imprevedibili invade strade e quartieri di un’area ampia della vallata del Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risolto il mistero del cattivo odore. Il Comune: "La ditta agisca subito"

In questa notizia si parla di: risolto - mistero - comune - cattivo

Auto abbandonata in via Miani, rotto un altro vetro: mistero risolto, rimossa dopo quasi un anno - l'auto era rimasta dimenticata per quasi un anno. Un problema che ha suscitato malcontento tra i residenti, culminato nell'atto vandalico di ieri.

Risolto il mistero del cattivo odore. Il Comune: La ditta agisca subito; Germania, risolto il mistero del meteorite di Berlino: è un minerale di 4,5 miliardi di anni proveniente da M…; Mandato: Il Napoli può vincere davvero lo scudetto, ma prima va risolto questo mistero.