Rising Lion l’Iran minaccia | Israele ha commesso un crimine atroce ora una severa punizione

In un clima di crescente tensione internazionale, l'Iran non ha mancato di rispondere con fermezza all'attacco subito a Teheran. La Guida Suprema Alì Khamenei ha minacciato una punizione severa, promettendo che l'aggressore pagherà un prezzo alto per il suo crimine. In un mondo dove le alleanze si rafforzano e i conflitti si acutizzano, la domanda ora è: quale sarà la prossima mossa?

L’Iran promette che Israele pagherĂ l’attacco su Teheran. La Guida Suprema Alì Khamenei ha rilasciato una dichiarazione di minaccia a Israele: «All’alba di oggi, il regime sionista ha commesso un crimine atroce sul nostro suolo, smascherando la sua natura malvagia e colpendo le zone residenziali. Ora deve attendersi una severa punizione. Per volontĂ di Dio, la mano potente delle Forze Armate iraniane non lascerĂ che questa questione resti senza risposta. Diversi nostri comandanti e scienziati sono stati uccisi nell’attacco. I loro successori proseguiranno immediatamente la loro missione. Con questo crimine, il regime sionista si è segnato un destino amaro e doloroso, e sicuramente dovrĂ affrontarlo». 🔗 Leggi su Open.online

