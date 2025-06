Risiko delle bollette Hera ed Edison in corsa per Unoenergy in palio 500mila clienti e un deal da €500 milioni

Il mercato energetico italiano è in fermento: con un rischio crescente legato alle bollette di Hera ed Edison, Unoenergy si prepara a conquistare fino a 500 mila clienti e a siglare un deal da 8,36 miliardi di euro. Sotto la guida del CEO Fabio De Martini, che ha portato ricavi di 1,1 miliardo e un utile di oltre 40 milioni nel 2024, l’azienda punta a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel settore. La sfida è aperta: chi dominerà il futuro dell’energia?

