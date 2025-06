Risiko bancario aperta indagine su persone e società | cosa sta succedendo

Le recenti indagini sul rischio bancario stanno attirando molta attenzione: al centro delle questioni, una querela per diffamazione presentata da Mediobanca. Le autorità hanno acquisito documenti in Banca Akros, che non è coinvolta nelle indagini, ma l’obiettivo principale è chiarire se siano avvenuti comportamenti illeciti legati alle operazioni su azioni MPS e al ruolo di enti pubblici. Ma cosa sta emergendo realmente?

Come riporta Ansa, comunque, sembra che le indagini abbiano avuto inizio a seguito di una querela per diffamazione che è stata presentata da Mediobanca. All'inizio di maggio sono stati acquisiti alcuni documenti in Banca Akros, che però non sarebbe indagata, in quanto avrebbe collocato il pacchetto di azioni di Mps per contro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le indagini hanno il compito di comprendere se sia avvenuta oppure no una presunta convergenza di interessi tra gli attori, non dichiarata però al mercato.