Rischio pioggia il live gratuito in valle di Niccolò Fabi è anticipato

una cornice di montagne e natura, un luogo ideale per condividere emozioni autentiche. Non perdete questa occasione unica di ascoltare in anteprima le note di Fabi in un’atmosfera intima e coinvolgente, prima che le nuvole decidano di regalare pioggia e spettacolo ai nostri cuori. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza musicale indimenticabile!

A causa del rischio di pioggia previsto nel pomeriggio, il concerto di Niccolò Fabi in programma sabato 14 giugno a Vermiglio (località Palù) è stato anticipato alle 13. L’artista ha scelto la Val di Sole per presentare in anteprima il suo nuovo album “Libertà negli occhi”, nato proprio in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rischio pioggia, il live gratuito in valle di Niccolò Fabi è anticipato

In questa notizia si parla di: rischio - pioggia - niccolò - fabi

Torna il rischio pioggia su Bari, domani scatta l'allerta meteo - Domani Bari si prepara ad affrontare un cambiamento brusco del tempo: la Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo per il rischio di temporali.

Rischio pioggia, il live gratuito in valle di Niccolò Fabi è anticipato; Inaugurato il parco voluto da Niccolò Fabi; 1 Maggio: rischio pioggia, ma il concertone di Taranto si farà.