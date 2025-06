Rischio incendi Entra in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali

Arezzo, 13 giugno 2025 – La lotta agli incendi si intensifica con l'entrata in vigore del nuovo divieto di abbruciamento di residui vegetali in Toscana. A partire dal 21 giugno, in tutto il territorio regionale, sarà vietato bruciare residui agricoli e boschivi per tutelare ambiente e sicurezza. È fondamentale conoscere e rispettare questa normativa: la prevenzione è la nostra migliore arma contro gli incendi. Vi preghiamo di darne massima diffusione...

Arezzo, 13 giugno 2025 – Con la presente si comunica che la Regione Toscana con D.D. n.12838 del 13062025 ha istituito, con decorrenza dal 21 giugno 2025, il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi con conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale. Vi preghiamo di darne massima diffusione utilizzando tutti i canali di divulgazione delle notizie dal comune (sito internet, fb ecc.). Di seguito un breve testo. La Regione Toscana con D.D. n.12838 del 13062025 ha istituito a partire dal 21 giugno 2025 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, con conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali.

