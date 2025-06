Rischio idraulico a Sarno | in arrivo 7milioni e 822mila euro per 10 vasche di contenimento

A Sarno, una nuova speranza contro il rischio idraulico prende forma: con oltre 7,8 milioni di euro destinati a 10 vasche di contenimento, il Comune e il Consorzio di Bonifica si preparano a rafforzare la sicurezza della città. Durante la conferenza stampa di questa mattina, sono stati illustrati i dettagli di un finanziamento strategico per tutelare cittadini e territori. Il progetto rappresenta un passo cruciale verso un futuro più sicuro e resiliente.

Si è tenuta stamattina, presso il Comune di Sarno, la conferenza stampa relativa al finanziamento di 7milioni e 822mila euro ottenuto nell'ambito del programma regionale per la mitigazione del rischio idraulico e agli interventi affidati al Consorzio di Bonifica. Il Consorzio si occuperà della.

