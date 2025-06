Rischio ictus in aumento c’è un modo per prevenirlo | fallo subito

Rischio ictus in aumento: un modo per prevenirlo subito. Recenti studi mostrano che anche i giovani adulti sono sempre più a rischio di ictus ischemici, sfatando il mito che questa patologia colpisca solo gli anziani. La buona notizia è che esistono strategie efficaci per ridurne la probabilità. Con una maggiore consapevolezza e cambiamenti nello stile di vita, possiamo agire ora e proteggere la nostra salute cerebrale. Leggi tutto l'articolo.

Dati recenti confermano l'elevata incidenza degli ictus ischemici nei giovani adulto. Il consiglio per prevenirlo è sempre lo stesso E' sempre diffusa la convinzione che l'ictus cerebrale sia una patologia che colpisce soprattutto le persone anziane. Pur essendo prevalente la sua incidenza con l'avanzare dell'età, recenti studi hanno dimostrato come la stessa sia in preoccupante.

Ictus in aumento fra i 18 e i 50 anni. Le 6 cause principali e l'importanza degli screening di controllo per prevenirlo - Negli ultimi anni, l'ictus tra i giovani adulti tra i 18 e i 50 anni è in aumento, rappresentando il 10-15% di tutti gli eventi stroke, con una maggiore incidenza nelle donne.

