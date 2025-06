Ripristino viabilità sul ponte sul torrente Saracena Sammartino | Opera essenziale attesa da anni

Lo dichiara con soddisfazione il sindaco, sottolineando come questa opera rappresenti un passo fondamentale per la sicurezza e la ripresa economica dell’area. Dopo anni di attese e difficoltà, finalmente si avvia un progetto che garantirà collegamenti più sicuri e un sostegno concreto alle comunità locali. Un risultato che testimonia l’impegno delle istituzioni nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel rafforzare il territorio.

“Ringrazio l’assessore all’agricoltura Salvatore Barbagallo e il dipartimento dello sviluppo rurale che hanno dato avvio alla fase di progettazione e finanziamento per il ripristino viabilità sul ponte sul torrente Saracena a confine fra i territori dei comuni di Bronte e Randazzo". Lo dichiara. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ripristino viabilità sul ponte sul torrente Saracena, Sammartino: "Opera essenziale attesa da anni"

In questa notizia si parla di: ripristino - viabilità - ponte - torrente

