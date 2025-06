Riprendono i lavori nel sottopasso di via Santi Martiri cambia la viabilità | ecco i divieti

La ripresa dei lavori nel sottopasso di via Santi Martiri Salernitani segna un importante cambiamento nella viabilità cittadina. Dalle ore 8.30 del 16 giugno fino al 15 luglio, sarà istituito un nuovo divieto di transito, influenzando gli spostamenti nel centro di Salerno. È fondamentale conoscere e rispettare queste nuove disposizioni per agevolare il flusso e garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e pianificare al meglio i vostri percorsi.

Con la ripresa dei lavori nel sottopasso di via Santi Martiri Salernitani cambia nuovamente la viabilità nel centro cittadino. A stabilirlo una determina del Settore Mobilità del Comune. Dalle ore 8.30 del 16 giugno fino al 15 luglio, in particolare, sarà istituito il divieto di transito per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Riprendono i lavori nel sottopasso di via Santi Martiri, cambia la viabilità: ecco i divieti

