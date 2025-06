Ripescaggi Il FolloGavo spera di poter tornare in quarta serie

Il destino del Foggia e di altre squadre è appeso a un filo, mentre si attende con ansia la decisione della CovisoC sulle iscrizioni. La possibile risalita in quarta serie potrebbe rappresentare una svolta cruciale, influenzata dagli sviluppi delle iscrizioni in Serie C e dalle conseguenze delle scelte sulla Serie D. La prossima stagione segnerà un ritorno alla formula di 162 squadre, aprendo nuove opportunità e sfide per tutti. Restiamo in attesa di scoprire quale sarà il futuro di queste squadre e del calcio italiano.

In attesa delle decisione della CovisoC riguardo alle iscrizioni delle società di C (prevista per oggi, con un occhio particolare ai casi di Triestina, Rimini, Foggia e Cosenza e con la Spal sicuramente out) tengono banco anche per ipotesi di ripescaggio in serie D anche perché saranno una conseguenza diretta di ciò che accadrà al piano di sopra. Dalla prossima stagione la quarta serie nazionale tornerà a 162 squadre (nove gironi da 18) con una riduzione di quattro squadre rispetto alla stagione appena conclusa, dove c’erano due raggruppamenti da 20. Al termine delle gare di ritorno dei play off di Eccellenza (di domenica) saranno note le sette squadre ammesse alla D di diritto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ripescaggi. Il FolloGavo spera di poter tornare in quarta serie

