La conferenza ONU su Israele e Palestina, prevista a New York dal 17 al 20 giugno e co-presieduta da Francia e Arabia Saudita, è stata rinviata a causa dell’attacco militare di Israele all’Iran. Questa decisione riflette le tensioni crescenti e le complicazioni geopolitiche che minacciano di rallentare gli sforzi diplomatici per una soluzione a due Stati. Resta da capire quali saranno le ripercussioni di questo rinvio nel percorso di pace in Medio Oriente.

La conferenza delle Nazioni Unite co-presieduta da Francia e Arabia Saudita in programma dal 17 al 20 giugno a New York, volta a promuovere una soluzione a due Stati tra Israele e Palestina, è stata rinviata a seguito dell'attacco militare di Israele all'Iran. Lo hanno detto due fonti diplomatiche al National. Nei giorni scorsi l'amministrazione Trump aveva scoraggiato i governi di tutto il mondo dal partecipare all'iniziativa, minacciando conseguenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rinviata la conferenza ONU su Israele e Palestina dopo l'attacco di Israele all'Iran

