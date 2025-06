Rino Gattuso sarà il ct della Nazionale | Ingaggio di 2 milioni contratto fino al Mondiale Torna anche Prandelli

La scena del calcio italiano si anima con un colpo di scena: Rino Gattuso torna in campo come nuovo commissario tecnico della Nazionale, con un ingaggio di 2 milioni e un contratto fino al Mondiale. Un ritorno che potrebbe cambiare le sorti azzurre, affiancato da Cesare Prandelli che torna in federazione. La sfida è lanciata: riuscirà Gattuso a guidare l’Italia verso il ritorno ai grandi palcoscenici mondiali? Solo il tempo dirà.

La Figc ha forse trovato l'uomo che dovrà tentare l'impresa di far tornare l'Italia ai Mondiali. Sarà Rino Gattuso, campione del mondo 2006 con la Nazionale ed ex allenatore. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rino Gattuso sarà il ct della Nazionale: «Ingaggio di 2 milioni, contratto fino al Mondiale». Torna anche Prandelli

Minacce e incendi alle auto della famiglia di Rino Gattuso: condannato a 13 anni capo ‘ndrangheta - Un capitolo inquietante nel racconto della criminalità organizzata in Italia. La condanna di Aldo Abbruzzese, capo ‘ndrangheta a Schiavonea, segna un passo avanti nella lotta contro il crimine.

