Rinnovo Tudor le cifre del nuovo accordo sono superiori a quelle inizialmente paventate | che adeguamento per il croato! Tutti i dettagli

Rinnovo Tudor: il tecnico croato guadagnerà una cifra decisamente più alta rispetto a quella paventata! Tutti i dettagli. Tutto fatto per la firma di Igor Tufor sul rinnovo, ma le cifre non sembrano quelle inizialmente paventate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, l’allenatore della Juve ha messo il fatidico nero su bianco con il club bianconero per una cifra molto più importante rispetto ai 2,4 milioni di euro iniziali. Il nuovo accordo, che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2027, farà fruttare al croato un ammontare annuale pari a 3 milioni di euro più uno di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com