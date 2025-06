Rinnovo Tudor Juve tifosi entusiasti dopo l’annuncio ufficiale | In un mondo di Antonio Conte siate Igor Tudor – GALLERY

Il rinnovo di Igor Tudor con la Juventus ha scatenato un entusiasmo travolgente tra i tifosi, desiderosi di vedere un futuro solido e vincente con il loro nuovo tecnico. In un panorama calcistico dominato da figure come Antonio Conte, i supporters bianconeri si sono stretti intorno a Tudor, riconoscendone le qualità e la determinazione. La gallery delle reazioni social testimonia l’onda di entusiasmo: scopriamo insieme come i tifosi hanno accolto questa importante notizia.

Rinnovo Tudor Juve, tifosi entusiasti dopo l’annuncio. La GALLERY con le prime reazioni social da parte dei sostenitori bianconeri. È ufficiale il rinnovo di Igor Tudor. Dopo la conferma, il tecnico si è legato alla Juventus fino al 2027, con un’ulteriore opzione sul 2028. I tifosi bianconeri hanno reagito con entusiasmo all’annuncio del club. « In un mondo di Antonio Conte, siate Igor Tudor »: ecco le prime reazioni raccolte su X. In un mondo di Antonio Conte, siate Igor Tudor. pic.twitter.comk2SpZRgrAt — King Tudor (@accountparodia) June 13, 2025 Il Mio MISTER!! Forza Igor #tudor #juventus pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Tudor Juve, tifosi entusiasti dopo l’annuncio ufficiale: «In un mondo di Antonio Conte, siate Igor Tudor» – GALLERY

