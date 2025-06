Rinnovo Gatti i bianconeri vogliono blindare il difensore per evitare il forte pressing di due realtà Come stanno le cose attualmente

La Juventus lavora al rinnovo di Gatti, un pilastro della difesa bianconera, per blindarlo dalle avances di altre grandi realtà. Con l’obiettivo di consolidare il reparto e mantenere un progetto stabile, i dirigenti stanno intensificando le trattative, consapevoli delle pretendenti che si fanno avanti. La strategia è chiara: rafforzare il club dall’interno per evitare di perdere talenti preziosi e continuare a puntare in alto. Ecco come stanno le cose attualmente.

Rinnovo Gatti, la società vuole blindare il proprio difensore per stoppare sul nascere le avances di quelle realtà. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Juve. Ieri è stata la volta di Nicolò Savona, che ha prolungato il suo attuale accordo con la Vecchia Signora. La lista dei giocatori da blindare, però, comprende anche altri nomi. Uno di questi è Federico Gatti. Il difensore centrale è nel mirino del Napoli e piace alla Premier League in generale. Dunque, l’obiettivo della società bianconera è quello di fortificare il legame attualmente in scadenza nel 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti, i bianconeri vogliono blindare il difensore per evitare il forte pressing di due realtà. Come stanno le cose attualmente

