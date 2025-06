Rinnovi Juve | Savona ha dato il via alle danze altri due bianconeri viaggiano verso il prolungamento Di chi si tratta

La Juventus apre le danze dei rinnovi: dopo Savona, altri due bianconeri sono in corsa verso il prolungamento del contratto. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli su chi sono i giocatori coinvolti e le possibili conseguenze di questa strategia. Il mercato dei rinnovi si infiamma, promettendo un futuro ancora piĂą solido per la Vecchia Signora. Ma chi sono i protagonisti di questa nuova fase? Scopriamolo insieme.

e cosa potrebbe succedere. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Juve. Ieri è stata la volta di Nicolò Savona, che ha prolungato il suo attuale accordo con la Vecchia Signora. Il terzino potrebbe essere solo il primo di una serie che comprende almeno altri due calciatori della rosa: da un lato c’è Weston McKennie, che va in scadenza nel 2026 e che potrebbe prolungare per un altro paio di stagioni, dall’altro c’è Gatti, al centro anche di qualche voce di mercato con Napoli e Premier League interessate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com