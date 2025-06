Ringu – The Ring | la spiegazione del finale del film

Il finale di Ringu – The Ring svela il vero potere della maledizione e il suo ciclo infinito. La protagonista, indecisa tra realtà e superstizione, si confronta con un’ultima possibilità di salvare sé stessa e il figlio, sfidando il male che si cela dietro la videocassetta. Ma il vero colpo di scena resta: il male sembra aver assorbito l’anima di chi prova a distruggerlo, lasciandoci con un inquietante senso di ineluttabilità.

Con Ringu – The Ring (1998), il regista Hideo Nakata ha inaugurato una nuova era per il cinema horror giapponese, affermando il cosiddetto “J-horror” come una delle tendenze più influenti a livello internazionale tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Tratto dal romanzo omonimo di Koji Suzuki, il film racconta la storia di una giornalista che indaga su una misteriosa videocassetta che uccide chiunque la guardi dopo sette giorni. Grazie alla sua atmosfera disturbante, al ritmo lento e a un senso di inquietudine costante, il film ha conquistato il pubblico giapponese e, successivamente, quello occidentale, influenzando profondamente anche Hollywood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

The Ring - Vero fenomeno di culto, il film "che ha terrorizzato il Giappone", tratto dall'omonimo romanzo di Koji Suzuki, Ring (Ringu, nell'originale) è un film abilissimo nel mantenere sempre ben alta la ... Secondo mymovies.it