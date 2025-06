Rinascita sfida Cantù | obiettivo vittoria in gara3 per la Serie A

una gara ricca di emozioni e colpi di scena, con la speranza di scrivere una vittoria che entrerà nella storia della rinata canturina.

Gioca per sorprendere, la Rinascita. Con un palazzo vestito a festa e voglioso di celebrare il ritorno in Serie A di Cantù dopo cinque anni, il ruolo di RivieraBanca è chiaro e neanche troppo nascosto: instillare dubbi nella mente dei giocatori di casa, restare aggrappati al match e cercare la spallata decisiva che è mancata nelle prime due partite. Magari, anche presentarsi alla volata finale, gli ultimi cinque minuti, per una volta in vantaggio. Per vedere l'effetto che fa e per far tremare almeno un po' le mani all' Acqua San Bernardo, che è sul 2-0 e vorrebbe chiuderla subito. Con una difesa come quella di gara2, mettere insieme una partita equilibrata è possibile.