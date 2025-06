Rimini | iscrizione completata caccia all' allenatore e rinforzi per la rosa

Il Rimini si prepara a un mese decisivo, tra iscrizioni, scelte di allenatore e rinforzi per la rosa. Con il via libera dalla Covisoc all’iscrizione, la società respira con fiducia, pronto a consolidare il progetto per la nuova stagione. A Piazzale del Popolo si percepisce calma, ma l’attesa del verdetto della commissione di controllo della Serie C sarà il vero momento di svolta. Poi i fari saranno…

Iscrizione, allenatore e rosa da completare. SarĂ un mese intenso, quello che porterĂ all’inizio della preparazione per il Rimini. Oggi il primo step con il via libera all’iscrizione che arriverĂ dalla Covisoc. In Piazzale del Popolo non si avvertono particolari preoccupazione, ma è chiaro che il verdetto della commissione di controllo della serie C darĂ ancora maggiore tranquillitĂ , dopo i bollenti spiriti dei giorni scorsi. Poi i fari saranno tutti puntati sul nuovo allenatore che i biancorossi stanno cercando ormai da settimane. Colloqui, profili da studiare e accordi economici da limare. L’impressione è che sarĂ la prossima la settimana decisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini: iscrizione completata, caccia all'allenatore e rinforzi per la rosa

In questa notizia si parla di: iscrizione - allenatore - rimini - rosa

Stefano Udassi: «In settimana il nuovo allenatore della Torres» Nella rosa dei candidati per la panchina rossoblù Beppe Chiappella, Massimo Donati e Antonio Buscè Vai su Facebook

Rimini: iscrizione completata, caccia all'allenatore e rinforzi per la rosa; Rimini Calcio: Iscrizione in Serie C e Caccia all'Allenatore Emergente; Rimini Calcio: Iscrizione in Serie C e Caccia all'Allenatore Emergente.

Rimini: iscrizione completata, caccia all'allenatore e rinforzi per la rosa Si legge su msn.com: Il Rimini si prepara per la nuova stagione: iscrizione completata, ricerca dell'allenatore e mercato giocatori in corso.