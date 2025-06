Rikishi furioso con la WWE | Licenziate gli sceneggiatori dopo il trattamento riservato a Jey Uso

Rikishi, leggenda della WWE e padre di Jey Uso, si mostra furioso e deluso dal trattamento riservato al figlio durante il regno titolato. Dopo la sconfitta contro GUNTHER nell’ultima puntata di Raw, la sua voce si alza forte nel podcast "Off the Top", chiedendo a gran voce il licenziamento degli sceneggiatori. La sua accusa: un trattamento ingiusto e poco rispettoso nei confronti di Jey Uso, che ha ...

Rikishi non le ha mandate a dire dopo che suo figlio Jey Uso ha perso il WWE World Heavyweight Championship contro GUNTHER nell’edizione del 9 giugno di Monday Night Raw. Durante il podcast Off the Top, la leggenda samoane ha lanciato un attacco frontale contro gli scrittori della WWE, chiedendone il licenziamento per come hanno gestito il regno titolato del figlio. L’accusa di Rikishi al team creativo. Rikishi ha sottolineato come Jey Uso abbia lavorato duramente per oltre 16 anni nella WWE, prima come parte degli Usos e ora come wrestler singolo, diventando uno dei top seller nel merchandising. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net