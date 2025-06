Ricusato uno dei superperiti che doveva analizzare gli audio dell' omicidio di Pierina

Un incredibile colpo di scena scuote il caso Pierina: il superperito incaricato di analizzare gli audio dell'omicidio è stato dichiarato incompatibile, e il giudice ha deciso di escluderlo dal team di esperti. Questa decisione apre nuovi scenari nelle indagini, sollevando domande sulla validità delle analisi passate e sulle future strategie investigative. La verità potrebbe essere più vicina, ma restano ancora molte incognite da chiarire.

E' stato dichiarato incompatibile e, accogliendo le istanze di ricusazione della difesa, il gip ha escluso il professor Michele Vitiello, consulente in informatica fonica, dal team di esperti che avrebbe dovuto analizzare gli audio del garage di via del Ciclamino per individuare delle tracce.