Riciclo dei pannoloni | L’Umbria dà via libera a impianto tipo Salanetti

Il riciclo dei pannoloni sta finalmente diventando realtà in Italia, con l’approvazione dell’impianto a Perugia, un passo cruciale verso una gestione più sostenibile dei rifiuti. Dopo anni di dibattiti e attese, la Regione Umbria ha dato il via libera, aprendo nuove prospettive per l’ambiente e l’economia circolare. E il Veneto si prepara a seguire questa strada, dimostrando che il cambiamento è possibile. Un momento storico per il nostro Paese, che segna una svolta verde.

Lo stesso impianto di cui si dibatte ferocemente dal 2024, quello di riciclo di pannolini e pannoloni, che potrebbe sorgere a Salanetti, si farà in Umbria. E’ arrivata l’autorizzazione. Ma anche il Veneto è in rampa di lancio. Lo rende noto il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro. "La Regione Umbria ha autorizzato la realizzazione dell’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti a Perugia. Un dato tecnico importante per noi che siamo in attesa della fine della Conferenza dei Servizi perché ci conferma quello che abbiamo sempre detto: questo è un impianto sicuro, che non comporta nessun rischio per la salute dei cittadini e nessun rischio per l’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riciclo dei pannoloni: "L’Umbria dà via libera a impianto tipo Salanetti"

"No all’impianto di riciclo". Il Comune di Porcari chiama a raccolta i cittadini - Il Comune di Porcari invita i cittadini a partecipare a un’assemblea per spiegare l’iter amministrativo e la strategia legale contro l’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili di Salanetti, previsto a Capannori ma vicino a Porcari.

