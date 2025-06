richiesta la pratica per il pm torinese che ha attaccato la riforma costituzionale in tribunale

Un caso che scuote il mondo giudiziario italiano: i consiglieri laici del CSM hanno formalmente richiesto l’apertura di una pratica contro il pm torinese, Dott. Paolo Toso, dopo le dichiarazioni rilasciate in un articolo de Il Foglio. Una mossa che solleva importanti questioni sulla trasparenza e l’indipendenza della magistratura, aprendo così un nuovo capitolo nel dibattito sulla governance della giustizia nel nostro Paese.

I consiglieri laici del Csm On. Avv. Enrico Aimi, On. Avv. Isabella Bertolini, Avv. Daniela Bianchini, Avv. Claudia Eccher e Prof. Avv. Felice Giuffrè hanno depositato oggi una formale richiesta di apertura di una pratica nei confronti del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dott. Paolo Toso. La richiesta nasce a seguito di un articolo pubblicato dal Foglio il 13 giugno 2025, in cui si riportano dichiarazioni attribuite al pm mercoledì durante una requisitoria in un processo a carico di due agenti di polizia accusati di arresto illegale. Dopo aver chiesto la condanna per i due imputati, il magistrato torinese ha attaccato la riforma costituzionale in esame al Parlamento: “Questo è un caso che rende preoccupante il progetto di separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it