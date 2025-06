Richiesta di liquidazione per la Next Exhibition di Masetti.

La richiesta di liquidazione presso il Tribunale di Torino per la Next Exhibition srl di Denis Masetti segna un momento cruciale nella gestione delle sue recenti vicende imprenditoriali. Ex proprietario di Bfc Media e protagonista di importanti operazioni nel settore editoriale, Masetti si trova ora al centro di una nuova fase legale. La magistratura torinese ha fissato per...

Richiesta di liquidazione presso il Tribunale di Torino per la Next Exhibition srl dell’imprenditore Denis Masetti, ex proprietario di Bfc Media, balzato nel 2022 agli onori delle cronache per aver avviato la trattativa per rilevare il settimanale L’Espresso, un’operazione poi ultimata con l’arrivo di Danilo Iervolino che nel frattempo aveva comprato per 10 milioni di euro il gruppo editoriale di Masetti. La magistratura torinese ha fissato per il prossimo 23 settembre l’udienza per procedere all’esame dello stato passivo. Secondo indiscrezioni, i debiti accumulati dalla Next Exhibition, societĂ con sede in Italia e diramazioni all’estero attiva nella produzione e gestione di mostre immersive e digitali, ammonterebbero a 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it