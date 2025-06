Ricerche in mare per un disperso | ritrovato nella notte

Una notte di tensione si è trasformata in un lieto fine a Pegli, dove le intense ricerche hanno portato al ritrovamento di un uomo disperso in mare. La mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha dimostrato quanto possa essere fondamentale la collaborazione in situazioni di emergenza. Dopo ore di preoccupazione, il suo ritrovamento alle prime luci del mattino rappresenta una vittoria per la comunità e un messaggio di speranza.

Ampia mobilitazione e lieto fine a Pegli per le ricerche di un uomo disperso in mare nella tarda serata di giovedì 12 giugno 2025. Intorno a mezzanotte è stato ritrovato uno straniero di circa 50 anni che non era rientrato dopo un bagno in mare, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ricerche in mare per un disperso: ritrovato nella notte

