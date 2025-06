Ricerche in mare a Pane e Pomodoro | morto l' uomo disperso ritrovato dopo ore

Nelle acque del lungomare di Bari, nei pressi di Pane e Pomodoro, si sono svolte intense operazioni di ricerca per un uomo disperso in mare. Dopo ore di tensione e speranza, l'uomo è stato finalmente ritrovato, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul posto hanno operato mezzi della...

Erano scattate intorno alle 20, nelle acque del lungomare di Bari, all'altezza di Pane e Pomodoro, le ricerche per un uomo disperso in mare. Dopo alcune ore, l'uomo sarebbe stato ritrovato: inutili si sono rivelati, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Sul posto hanno operato mezzi della. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ricerche in mare a Pane e Pomodoro: morto l'uomo disperso, ritrovato dopo ore

