Ricercato a Roma Fermato in città dalla Polizia

Una vicenda che evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine romane: Cristian Lupan Paraschiv, un uomo di 37 anni ricercato per un residuo di pena, è stato fermato nel cuore della città, proprio nel parcheggio di un centro commerciale. La sua fuga si è conclusa grazie all’attenzione della Polizia, dimostrando ancora una volta che a Roma la sicurezza è una priorità. La sua storia si intreccia con quella della legalità e della giustizia...

Era ricercato dal Tribunale di Roma per un residuo di pena per indebito utilizzo di carte di credito. È stato trovato dalla Squadra Volante nel parcheggio di un centro commerciale di Tavernola. L'uomo, Cristian Lupan Paraschiv, rumeno di 37 anni, aveva con sé documenti di identità svizzeri, ma risultava senza fissa dimora. Portato in Questura è risultato destinatario di un rintraccio emesso dal Commissariato Porta Maggiore di Roma, in quanto sarebbe dovuto tornare in carcere a seguito del ripristino della carcerazione.