Ricerca | Aoup attiva nello studio delle strategie trasfusionali nella chirurgia cardiaca

L'innovativa ricerca dell'Aoup, guidata da Fabio Guarracino, apre nuove prospettive nella gestione trasfusionale in chirurgia cardiaca. Pubblicato sul prestigioso NEJM, lo studio mette in discussione l’efficacia di una tecnica storicamente ritenuta efficace, offrendo potenziali sviluppi che potrebbero rivoluzionare le strategie trasfusionali e migliorare le cure dei pazienti. Un passo cruciale verso approcci più sicuri e personalizzati nel campo cardiovascolare.

Pisa, 13 giugno 2025 – C’è anche l’Aoup con Fabio Guarracino - direttore dell’ Unità operativa di Anestesia e rianimazione cardiotoracovascolare dell’Aoup, nella veste di principal investigator locale, ed i suoi collaboratori, nello studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM) che, per la prima volta, ha messo in discussione l'efficacia di una tecnica finora considerata utile nel ridurre il ricorso a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti sottoposti a chirurgia cardiaca con bypass cardiopolmonare: l’ emodiluizione normovolemica acuta, nota anche come ANH. Questa procedura consiste nel prelevare sotto stretto monitoraggio, poco prima dell’intervento, una parte del sangue del paziente e sostituirla temporaneamente con soluzioni liquide, in modo da mantenere costante il volume di sangue in circolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it